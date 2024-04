Odkrili črno luknjo, ki je 33-krat večja od Sonca

Rekordno velika, kar 33-krat večja od Sonca, je črna luknja, ki jo je s satelitom Gaia Evropske vesoljske agencije nedavno odkrila mednarodna ekipa raziskovalcev, v kateri sta tudi slovenska astrofizika Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici in Tomaž Zwitter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter raziskovalci tržaške visoke šole Sissa. Gre za najmasivnejšo doslej odkrito črno luknjo, za katero raziskovalci vedo, da je nastala iz običajne zvezde.

Odkritje črne luknje z 32,7 Sončevimi masami, ki je od Zemlje oddaljena 1950 let potovanja svetlobe v smeri ozvezdja Orla, je Konzorcij za obdelavo in analizo podatkov astrometričnega satelita Gaia Evropske vesoljske agencije danes objavil v ugledni reviji Astronomy and Astrophysics. Bližina njenega odkritja omogoča mnogo bolj podroben študij lastnosti in nastanka črnih lukenj, ki so več desetkrat masivnejše od našega Sonca.