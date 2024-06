Malo pred 13. uro je v križišču med ulicama Sv. Frančiška in Palestrina prišlo do prometne nesreče, v kateri je avtomobil zbil peško in zbežal s kraja nesreče. Nadzorne kamere bližnjega frizerskega salona so sicer nesrečo posnele. Na kraju je tudi rešilec, ki je oskrbel poškodovano.