Črnosrajčniki, ki poveličujejo nacističnega veljaka, v Trstu

»Ma io sono camicia nera do la mia vita per l’Italia intera« (sem črnosrajčnik in žrtvujem življenje za Italijo). Pa še »Erich Priebke libero, tutti i camerati lottano con te« ( Svoboda Erichu Priebkeju, kameradi se bojujejo s teboj). Te besede niso del govora Benita Mussolinija ali Adolfa Hitlerja. Gre za verze pesmi glasbenih skupin Gesta Bellica iz Vicenze in Ultima Frontiera iz Trsta, ki bosta v soboto zvečer nastopili v Trstu.

V preteklosti so v Rimu javne nastope skupine prve že prepovedali. Nastop skrajnežev je napovedalo združenje Trieste Pro Patria, ki v isti dan ob 18. uri prireja tudi shod ob 70-letnici »druge osvoboditve Trsta« leta 1954. Potekal bo na skrivni lokaciji. Za udeležbo je treba pisati elektronsko sporočilo organizatorjem.