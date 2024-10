Epopeja »modrega snežnega plazu«

Ko bi Giovanni kot otrok ne padel na smučišču pred očmi takratnega trenerja italijanske smučarske reprezentance, Maria Cotellija, in bi tisti padec ne razburil njegove mame, bi Veronesija danes morda poznali bolj zaradi smučarskih uspehov kot pa zaradi njegovih režiserskih in igralskih podvigov. Veliko ljubezen do snega in smučanja pa je toskanski avtor želel vsekakor ovekovečiti v filmu La valanga azzurra, ki so ga prejšnji teden predstavili na rimskem filmskem festivalu in ga od včeraj vrtijo v številnih kinodvoranah.

Pravzaprav je najnovejše delo scenarista in režiserja doma iz Prata tudi njegov prvi dokumentarec. V njem ob zelo osebnem zanimanju za smučanje pripoveduje tudi o skupini smučarjev, ki jih je prvič januarja 1974 novinar Massimo di Marco v milanski Gazzetti poimenoval »Valanga azzurra«, modri snežni plaz.

Gustava Thönija, Piera Grosa in Paola De Chieso je po več kot petdesetih letih Giovanni Veronesi povabil na svoj dom, da bi se z njimi pogovoril o obdobju italijanskega smučanja, ki se ni več ponovilo. S pisateljem in novinarjem Lorenzom Fabianom je obiskal tudi trenerja Oresteja Peccedeja, ki je kmalu nato umrl in kateremu je Veronesi posvetil film.

Zgodba seveda pripoveduje tudi o olimpijskih igrah v Innsbrucku leta 1976, o rivalstvu med Gustavom Thönijem in švedskim prvakom Ingemarjem Stenmarkom, o izjemnih uspehih italijanskih smučarjev, a tudi o bolečih padcih. Vse do trenutka, ko se je smučanje otreslo elitnega predznaka in postalo šport, odprt in dosegljiv vsem.

Veronesijev dokumentarec je obogaten s številnimi arhivskimi posnetki, a tudi z režiserjevim družinskim video gradivom; na posnetkih spoznamo Giovannija, a tudi njegovega brata, danes pisatelja Alessandra Veronesija. Film je torej zgodovinski dokument čarobnega obdobja za italijanski šport, predvsem pa osebni zapis in spomin na čas, ki je zelo zaznamoval danes 62-letnega avtorja. Ravno v tem je tudi negativna plat filmske pripovedi, v kateri je Veronesi žal vselej protagonist. Nikoli se ne postavi ob stran, temveč ostaja neprestano v središču (lastne) pozornosti.

La valanga azzurra

Država: Italija 2024

Režija: Giovanni Veronesi

Sodelujejo: Gustav Thöni, Piero Gros in Paolo De Chiesa