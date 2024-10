V prometni nesreči v Kopru poškodovana policista na nujni vožnji

Koprski policisti so bili v sredo okoli 17. ure obveščeni, da sta bila v prometni nesreči udeležena dva policista na nujni vožnji. Na Šmarski cesti v Kopru jima je z leve strani prednost odvzel 75-letni voznik osebnega vozila, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.

Do prometne nesreče je prišlo v sredo nekaj minut čez 17. uro, ko sta se koprska policista na nujni vožnji peljala po Šmarski cesti, pri tem pa sta zaradi nujnosti dela uporabila tudi predpisane modre luči in sireno. Ko sta vozila po glavni cesti, je z leve strani pripeljal 75-letni voznik osebnega vozila in policistoma izsilil prednost, zaradi česar sta vozili trčili.

V prometni nesreči sta se oba policista poškodovala, zato so ju odpeljali v izolsko bolnišnico, od koder so v sredo zvečer sporočili, da imata le lažje poškodbe. Kot so še sporočili s koprske policijske uprave, so 75-letnemu povzročitelju prometne nesreče policisti na kraju nesreče izdali plačilni nalog.