Bazen Acquamarina brez steklene strehe (VIDEO)

Steklene strehe tržaškega termalnega bazena Acquamarina ni več. Rumeni orjaški bagri podjetja Ghiaie Ponterosso iz okolice Pordenona so danes dopoldne začeli rušiti poškodovano poslopje. Začetek del sta spremljala tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi. Stroji bodo predvidoma brneli do jeseni. Rušenje naj bi se, če ne bo prišlo do zapletov ali neljubih presenečenj zaključilo oktobra. Zanj je morala Občina Trst odšteti 800.000 evrov. Za celoten načrt, ki predvideva tudi izgradnjo novega bazena, lahko sicer računajo na 5 milijonov evrov deželnih in državnih finančnih prispevkov.

Medtem s projektantom snujejo študijo izvedljivosti za nov bazen, ki mu bosta po zakonu morala slediti še izvedbeni načrt in nato razpis, s katerim bodo izbrali izvajalca del. Trenutno še ne znajo napovedati, kdaj bi lahko uporabniki spet prišli na svoje.

Bazen Acquamarina je že kar nekaj časa v ospredju pozornosti širše javnosti. 29. julija 2019 se je namreč nepričakovano zrušila streha in za las ni prišlo do tragedije.