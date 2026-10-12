Bazovski naravoslovni center vabi učence

Naravoslovni didaktični center v Bazovici tudi v šolskem letu 2026-2027 ponuja učencem osnovnih in prvostopenjskih srednjih šol zanimiva srečanja z naslovom ScopriNatura (Odkrij naravo). Iz vse dežele se bodo skupine pripeljale na poučne ekskurzije, ki jih bo vodila gozdarska policija. Spoznavali bodo Kras in njegovo biološko raznolikost, zgodovino, okolje ter gospodarski in sociološki razvoj območja. Za osnovnošolce bodo priredili tudi zabavne delavnice gozdne ekologije z metodologijama, poznanima z imenoma gozdna pedagogika in vzgoja zemlje.

Lani je naravoslovni center organiziral 160 srečanj za osnovne in srednje šole, društva, druge organizacije, za poletna ter rekreacijska središča. V dejavnosti centra so tako vključili okrog 2300 učencev, kljub temu, da je didaktična pot v notranjih prostorih centra začasno zaprta zaradi del. Dejavnosti se po obisku centra in kraškega okolja nadaljujejo tudi v razredu med poukom, ko gozdarska policija obišče šole.Prijave za sodelovanje pri projektu zbira center na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine, kjer so izobraževalne poti razdeljene po starosti uporabnikov. Več informacij nudijo na e-naslovu cdn@regionefvg.it ter na številkah 040 3773677 in 366 6867882.