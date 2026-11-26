V okviru današnjega obiska v Trstu, kjer se je na prefekturi udeležil zasedanja pokrajinskega odbora za javni red in varnost, je italijanski minister za notranje zadeve Matteo Piantedosi na vprašanje o zamrznitvi schengenskega sporazuma potrdil, da bodo nadzor na meji s Slovenijo znova podaljšali. Poostrene kontrole bodo tako od decembra veljale še dodatnih šest mesecev, razlog pa sta zagotavljanje notranje varnosti in preprečevanje nezakonitih migracij. Na sestanku je bil drugače govor o položaju migrantov v Trstu in varnosti na območju Starega pristanišča.