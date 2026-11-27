Usoda Parka Basaglia je bila v ospredju včerajšnjega srečanja v goriški mestni hiši, ki so se ga med drugimi udeležili deželni odbornik za premoženje Sebastiano Callari, občinska odbornica za Evropsko prestolnico kulture 2025 Patrizia Artico in generalni direktor zdravstvenega podjetja za Tržaško ingoriško Asugi Antonio Poggiana.

Zaradi zanemarjenega stanja parka po njegovi prenovi je namreč odbornik Callari že pred tedni predlagal, da bi upravljanje zelenih površin zaupali specializiranemu podjetju. Na srečanju so se dogovorili o konkretni rešitvi: vzdrževanje parka bo prevzelo podjetje Asugi. Slednje bo razširilo že obstoječe sodelovanje s specializiranim podjetjem, ki bo zadolženo za urejanje približno dvanajst tisoč kvadratnih metrov zelenih površin območja. Hkrati bodo ustanovili skupno usklajevalno telo, ki naj bi začrtalo prihodnost celotnega kompleksa nekdanje psihiatrične bolnišnice.

Velik zalogaj, a le prvi korak

Obnova parka je bila rezultat dolgotrajnega in zapletenega procesa, ki sega v leto 2018. Takrat so sporazum o regeneraciji območja podpisali zdravstveno podjetje Asugi, Dežela Furlanija - Julijska krajina in deželni zavod Erpac. V dela so vložili okoli dva milijona evrov. Uredili so pešpoti, zasadili več kot 40 tisoč rastlin, odstranili 39 dreves v slabem stanju in posadili 60 novih.

Toda prenova je bila le prvi korak, saj zahtevajo zelene površine, cvetlične grede in rastline stalno vzdrževanje. Po slovesnem odprtju 8. aprila letos je park v naslednjih mesecih začel izgubljati svojo urejeno podobo. Zaraščeno rastlinje, zanemarjene grede in polomljene veje so opozarjali na vprašanje, ki bi moralo biti rešeno že ob zaključku obnovitvenih del: kdo bo skrbel za tako obsežno območje?

Do dogovora je prišlo včeraj. »Kot nosilca te naloge smo določili podjetje Asugi, ki bo za vzdrževanje poskrbelo prek že vzpostavljenega sodelovanja s specializiranim podjetjem. Stroške bodo nato pravično in upravičeno razdelili med vse lastnike območja: zdravstveno podjetje, občino in Deželo FJK,« je pojasnil Callari.

Dolgoročno še pomembnejši rezultat srečanja je bila odločitev o ustanovitvi skupnega usklajevalnega telesa. V njem bodo sodelovali Dežela FJK, Občina Gorica in Asugi, pa tudi druge zainteresirane deželne ustanove, med njimi Erpac. Njegova naloga bo uskladiti že izvedene in tekoče posege ter pripraviti skupno strategijo za prenovo in ovrednotenje celotnega območja nekdanje psihiatrične bolnišnice.