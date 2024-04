Bazovsko gmajno obiskal le rimski odbornik, ne pa dijaki

Jutri bomo v mestu dočakali podelitev častnega doktorata Univerze v Trstu predsedniku italijanske republike Sergiu Mattarelli in nekdanjemu predsedniku Slovenije Borutu Pahorju zaradi njunega prispevka k obračunu s preteklostjo v duhu sprave, istočasno pa slednja povzroča vroče polemike. Za nekatere je še vedno oddaljena, pravzaprav nesprejemljiva.

Dve »sporni« etapi

Ob dnevu spomina na fojbe in eksodus Istranov sta Občina Rim in metropolitansko mesto Rim v sodelovanju z ezulskim združenjem ANVGD (Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) priredila t.i. potovanje spomina. 94 dijakov in profesorjev 4. in 5. letnikov 15 višjih srednjih šol iz Rima in okolice je v ponedeljek priletelo v Trst, da bi ob blizu spoznalo dogodke ob italijanski vzhodni meji, zlasti zgodovino fojb in eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Projekt temelji na spominu, ki je bistveni element za boj proti pojavom nestrpnosti, ksenofobije in ideološkega fanatizma, za vzgojo mladih generacij v duhu miru in spoštovanja človekovih pravic. Škoda, da se ravno pri teh vrednotah še vedno kdo spotakne ...

Obisku kostnice v Redipulji, nekdanjega begunskega naselja na Padričah, skladišča 18 v Starem pristanišču, bazovskega šohta in nekdanjega koncentracijskega taborišča Rižarne so organizatorji tokrat dodali dve etapi, in sicer postanek v Narodnem domu v Ulici Filzi in na bazovski gmajni, kjer so pod fašističnimi streli umrli štirje bazoviški junaki. Po sledeh predsednika republike Mattarelle.

Pa nista bili etapi vsem po godu, tako da sta naposled izpadli - kdo ju je prepovedal, nismo izvedeli (prvotni program sicer teh dveh obiskov ni predvideval). V Ulico Filzi in na gmajno sta se odpeljala odbornik za kulturo Občine Rim Miguel Gotor in svetnik metropolitanskega mesta Rim Daniele Parrucci, dijaki pa ne.

Na ogorčeno reakcijo Unije Istranov ni bilo treba dolgo čakati. Da so »razkrinkali neverjetni poklon ob spominskem kamnu štirih protiitalijanskih separatističnih teroristov TIGR, ki so si z nasiljem in bombami prizadevali za združitev Trsta, Gorice, Reke in Istre Jugoslaviji,« so se oglasili in blatili »kameleontskega in nedoslednega« Renza Codarina, predsednika državnega ANVGD, ki je goste pospremil na gmajno.