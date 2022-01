Beli in zeleni most bodo porušili

Beli in zeleni most, ki stojita nad tržaškim kanalom na Nabrežju 3. novembra, bo potrebno porušiti in ju postaviti na novo. To, o čemer je Primorski dnevnik pisal nekaj dni pred božičem, je potrdil tržaški župan Roberto Dipiazza, potem ko si je območje včeraj ogledal z Eliso Lodi (ta je v mestni upravi pristojna za infrastrukturna dela) in s strokovnjaki občinskih uradov.

Veliki kanal in njegovi mostovi že dolgo žalostno samevajo in čakajo na boljše čase, potem ko se je prvotni občinski načrt izpraznitve kanala pred časom neslavno izjalovil. Ko so ugotovili, da ta načrt ni izvedljiv, so ga ustavili, sledilo je daljše zatišje.

Župan in sodelavci so si predel med kanalom in morjem včeraj ogledali pred izvedbo novega preliminarnega načrta prenove. Potrdili so, da sta omenjena mostova, ki povezujeta bregova kanala na Nabrežju 3. novembra, hudo načeta, zaradi česar so se odločili upoštevati čim bolj učinkovite rešitve na tehničnih sestankih, preden bo zagledal luč dokončni načrt. Cilj je zagotoviti varnost in popolno uporabnost mostov, ne da bi prekinili promet med samim potekom del.