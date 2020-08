Bob Sinclar buri duhove

Jutri (petek) bo ob 23. uri v klubu Cantera social v Sesljanu nastopil svetovno znani didžej Bob Sinclar, v soboto pa bo v istem klubu ob 23.30 mladino zabaval italijanski pevec in ena najbolj znanih osebnosti v sklopu žanra trap Ghali. Nastopi bodo v Sesljanski zaliv nedvomno privabili veliko število ljudi. Ravno množice, ki bodo nočni klub obiskale v obdobju, ki ga še vedno zaznamuje širjenje koronavirusa, skrbijo nabrežinskega občinskega svetnika iz liste Za zaliv, Vladimirja Mervica.

Mervic se je s pismom obrnil na županjo Danielo Pallotta in tržaškega prefekta Valeria Valentija: skrbi ga, ali bo mogoče ob tovrstnih koncertih varovati tudi zdravje občanov občine Devin - Nabrežina. Pri tem se je skliceval na dejstvo, da še nismo prebrodili pandemije, saj se število okuženih v veliko državah še vedno povečuje. Pristojne je spomnil še na lokale na prostem v Sardiniji, za katere se je zdelo, da je predsednik dežele Solinas odredil njihovo zaprtje, a se je v torek zvečer izkazalo, da temu ni tako. Predsednik iz vrst Lige je namreč podpisal nov odlok, ki podaljšuje odprtje lokalov do konca meseca avgusta ob spoštovanju varnostne razdalje enega metra v lokalu in dveh metrov na plesišču.

Opozoril je tudi na nevarnost okužb, ki bi jih lahko s seboj prinesli številni Sinclarjevi oboževalci, ki se bodo v Sesljan najverjetneje pripeljali iz sosednjih držav, kot so Avstrija, Slovenija in Hrvaška. Skratka, po Mervicevem mnenju se utegne zabava do jutranjih ur s svetovno znanim didžejem kmalu spremeniti v zdravstveno grožnjo, ki bi lahko devinsko-nabrežinsko občino in širšo okolico drago stala.