Prebivalci Fernetičev zaskrbljeni nad prometno revolucijo

Prebivalcev Fernetičev ni prepričal načrt za novo prometno ureditev na območju nekdanjega mejnega prehoda, kjer se danes stikata avtocesta in deželna cesta 58. Včeraj je na sedežu tamkajšnjega podjetja Interporto Občina Repentabor organizirala dobro obiskano srečanje z občani. Županja Tanja Kosmina ga je priredila po tem, ko so marca imeli na prefekturi tehnični sestanek vseh deležnikov, ki so tako ali drugače soudeleženi v preureditev območja in katerim je inženir Alberto Novarin predstavil načrt. Isto je storil tudi sinoči, a občani so imeli kar nekaj pomislekov.