Prvi maj praznik dela, osvoboditve in pomladi

Prvi maj je na Tržaškem praznik, ki ima za del prebivalstva dvojen ali celo trojen pomen. To je mednarodni praznik dela s svojimi sindikalnimi shodi, praznik pomladnega prebujenja, ki ga vsako leto znova oživljajo okrašeni maji ali mlaji, in praznik osvoboditve, ko se spominjamo antifašistov, ki so padli za svobodo. Druga svetovna vojna se namreč tu ni kot v velikem delu Italije zaključila 25. aprila 1945, temveč v prvih dneh maja (jugoslovanska vojska je v Trst vstopila 1. maja, Opčine pa so bile na primer osvobojene šele 3. maja). Tudi zato nekatere dvojezične občine na Tržaškem ne počastijo padlih 25. aprila, na italijanski državni praznik osvoboditve, temveč na predvečer 1. maja. Tako bo tudi letos.

Delegacija Občine Dolina se bo danes ob 15.15 zbrala pred dolinsko občino, od koder bodo krenili do bližnjega občinskega spomenika padlim v Dolini, do Taborja in pokopališča. Ob 16.10 bodo v Prebenegu, nato v Mačkoljah, Domju, Ricmanjih, Borštu, Gročani in nazadnje ob 17.45 v Boljuncu.

Občina Zgonik bo padle počastila na proseškem pokopališču ob 12. uri, nato pri nogometnem igrišču v Križu in pri spomeniku Lojze Kokoravec - Gorazd v Samatorci . Ob 18. uri bodo krenili izpred osrednjega spomenika v Zgoniku in polagali vence v Repniču, Briščikih, Gabrovcu (spomenik padlim in spominska plošča Leander Furlan), pri spomeniku padlim v Samatorci, v Saležu in ob 19.30 še pri občinskem spomeniku v Zgoniku.

V številnih vaseh in krajih bodo nocoj počastili tako osvoboditev kot predvečer praznika dela. Vse informacije so na voljo v rubriki Obvestila v današnjem Primorskem dnevniku na 9. strani. Izpostavimo naj nekatere. V Bazovici se bodo zbrali ob 21. uri pri spomeniku sredi vasi. Priložnostni besedi bo sledil kulturni program, ki ga bo izoblikoval mešani pevski zbor. Ob 21.30 bo zbirališče ob kresu pri kalu s prižigom tabornega ognja. Sledil bo tradicionalni nočni pohod na Kokoš.

1. maja ob 7.30 čaka vaščane budnica z godbo na pihala Viktor Parma (v domačih Trebčah bo zaigrala ob 6. uri) ter poklon borcem, ki so padli v bitki za osvoboditev Bazovice in so pokopani na vaškem pokopališču.

V kriškem domu Alberta Sirka bo ob 20. uri monodrama Kajuh sem jaz (igra Inti Šraj), slavnostna govornika bosta Borut Klabjan in Franco Cecoctti, sledita baklada in kres. V proseškem Kulturnem domu bo ob 20.30 slavnostni govornik Jakob Terčon. Iz Gropade bo ob 20.15 krenil Sprehod za mir, ki se bo dotaknil Kajuhove šole in (nekaj pred 21. uro) spomenika na Padričah.

Nocoj bodo tudi na Ferlugih postavili rdeče zastave in napis Živel 1. maj. V pričakovanju na 1. maj bodo otroci pripravili pisane zastavice in sadje in jih izobesili na vaški mlaj (mandeljnovo drevo). To se bo letos zgdilo prvič na pobudo učiteljice Kristine Kovačič. 1. maja bo na vasi velik praznik, okrog poldne bo prišla trebenska godba Viktor Parma. Vaščani bodo krenili v sprevodu po vasi.

Mlaj bodo nocoj dvignili tudi v Lonjerju, pred tem se bodo padlih spomnili ob 19. uri pri spomeniku padlim. V Boljuncu bo ob 21. uri fantovska zapela In poglej, sledi postavljanje maja.

SKGZ pa vabi člani in somišljenike, da se ji jutri pridružijo v prvomajskem sprevodu po tržaških ulicah za transparentom Slovenci v Italiji (sprevod bo krenil ob 9. uri od Svetega Jakoba). Transparent želi združiti Slovenke in Slovence v imenu svobode, enakopravnosti, miru.