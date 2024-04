Novosti na nekaterih mestnih in okoljskih avtobusnih progah

Mestni prevozni koncesionar Trieste Trasporti je napovedal, da bo v maju uvedel številne novosti in spremembe, ki se nanašajo na avtobusno linijo 64 med Trgom Tommaseo in Opčinami, linijo 51, ki pelje na vzhodni Kras, linijo 36 do Miramara in pomorsko povezavo med Trstom in Sesljanom.

Avtobus 64 bo od 2. maja spet vozil po običajnem voznem redu: 1. marca ga je bilo treba namreč spremeniti zaradi prometnega zamaška, ki se je ustvarjal zaradi nedovoljeno parkiranih vozil na postaji sredi Opčin. Avtobus 64 bo po novem vozil do doma za starejše občane pri Fernetičih in se ne bo več križal z voznim redom linije 2/.

Sprememb bo deležna tudi proga 51, za katero so uvedli dodatni dve jutranji povezavi, ki ponujata odgovor na potrebe občanov in neposredno povezavo za tiste, ki delajo v kampusih znanstvenega parka. Avtobus bo s Trga Libertà po novem startal še ob 8.23 in 8.37 proti kampusom v Bazovici in na Padričah. Da bo vožnja hitrejša, bodo izpustili nekaj postaj, tako da ne bodo avtobusa koristili univerzitetni študentje.

Avtobus 51, ki bo ob 14.45 odpeljal s Trga Libertà, ne bo več zapeljal v znanstveni park Area, kamor pa bo peljal tisti ob 15.15. Odhod avtobusa, ki je ob 15.55 startal z Ul. Carsia, bo prestavljen za pet minut, in sicer na 16. uro, tisti ob 16.50 pa bo zapeljal tudi po Banih. Za pet minut je prestavljen tudi odhod avtobusa, ki je ob 16.45 odpeljal s Trga Libertà, avtobusna povezava ob 17.15 pa je preusmerjena še do Banov.

Od jutri do 10. junija bo ob sobotah in nedeljah znova vozil tudi avtobus 36 med Miramarom in Ulico Giulia (Trg Tomizza).

Z jutrišnjim dnem (in po novem vse do 12. oktobra) se bo spet mogoče z ladjo Delfino verde odpeljati iz Trsta v Sesljan - z vmesnima postajama v Barkovljah in Grljanu. S pomola Bersaglieri bo ladja odplula ob 8. in 11. uri ter ob 14.30 in 17.30, iz Sesljana pa ob 9.25, 12.25, 15.55 in 18.55. Iz Trsta do Barkovelj boste morali odšteti 3,10 evra, do Sesljana pa 7,10 evra.

Vozni redi, proge in novosti so na voljo na spletni strani tplfvg.it, kjer lahko (tudi v slovenščini) izberete zavihka Vožnja in Vozni red po meri.