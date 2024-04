Lokalne policiste, ki so nazdorovali dogajanje na Trgu Perugino, je pretekli ponedeljek, 24. aprila, ustavil močno zaskrbljen moški. Povedal jim je, da išče sina, ki se ni vrnil z nogometnega treninga. Na igrišče pa navadno hodi kar sam, ker je v bližini doma, jim je še dejal.

Lokalni policisti so takoj začeli z iskanjem dečka in so o izginotju obvestili operativni urad, ki je nato vest posredoval tudi ostalim patruljam. Lokalni policisti so najprej preverili, da ne bi bil slučajno v bolnišnici, naposled pa so po krajši preiskavi ugotovili, da deček ni šel na trening, pač pa k prijatelju. Blizu prijateljevega doma so ga našli. V slabi uri so ga policisti izročili očetu, ki se je vidno oddahnil.