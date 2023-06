Bodoči študenti se lahko na tržaško univerzo vpišejo od ponedeljka

Vpisi na Univerzo v Trstu se bodo začeli v ponedeljek. Bodoči študenti bodo lahko izbirali med 77 dodiplomskimi in magistrskimi programi, ki so razdeljeni v tri tematske sklope, in sicer tehnično-znanstvenega, vede o življenju in zdravju ter socialne in humanistične vede.

V zadnjih treh letih so na univerzi ustanovili osem novih študijskih programov. V študijskem letu 2023/2024 bodo študentje lahko prvič študirali na programu Podatkovne vede in umetna inteligenca ter Marketing in menedžement.

Na tržaški univerzi, ki jo vodi rektor Roberto Di Lenarda, se lahko pohvalijo tudi z visoko zaposljivostjo svojih diplomantov. 82 odstotkov študentov, ki je zaključilo triletni študij, in več kot 83 odstotkov študentov, ki je magistriralo, najde zaposlitev v enem letu po zaključku študija. Diplomanti s tržaške univerze so tudi bolje plačani kot njihovi kolegi z drugih univerz po Italiji. Srednja plača tržaškega diplomanta namreč znaša 1738 evrov, kar je za približno sto evrov več kot državno povprečje.

Na tržaški univerzi so tudi zvišali mejo, do katere študentom ni treba plačevati davkov. To velja za tiste, ki imajo količnik ISEE nižji od 26.500 evrov. Poleg tega so obdržali veliko celotnih in delnih oprostitev plačila davkov in znižanj na podlagi uspešnosti študentov.