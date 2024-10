Poti pisateljic mednarodno priznanje za Čez-mejno drzne

Na letošnjem letnem svetovalnem forumu kulturnih poti Sveta Evrope, ki je potekal v Višegradu in Budimpešti na Madžarskem, je Pot pisateljic, edina kulturna pot Sveta Evrope s sedežem v Sloveniji, dobila nagrado za dobre prakse v letu 2024 za voden ogled Čez-mejno drzne.

Kot so sporočili iz Kulturno turističnega združenja Pot pisateljic, ki upravlja pot, je Pot pisateljic za voden ogled Čez-mejno drzne priznanje dobila v kategoriji ohranjanje in krepitev spomina, zgodovine in evropske dediščine.

Čez-mejno drzne je posvečen literarnim ustvarjalkam, ki so v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja pomembno prispevale k oblikovanju kulturne in intelektualne podobe goriškega somestja. Sprehod in spremljevalno knjižico so zasnovali in pripravili na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici pod vodstvom Katje Mihurko, ki je tudi predsednica znanstvenega sveta Poti pisateljic.

Kot je po povedala, so na sprehodu odkrivali pisateljice, ki so prehajale meje med jeziki v večkulturnem prostoru Goriške regije v 19. in zgodnjem 20. stoletju. »Njihova dela odražajo raznolike podobe razgibane dobe, v kateri so ustvarjale, pa tudi izzive, s katerimi so se soočale kot ženske, ki so izstopale iz okvirjev tradicionalnih družbenih vlog, kakor so bile začrtane ženskam v njihovem času. Življenjske zgodbe avtoric, ki smo jih spoznavali na sprehodu, in sporočilnost njihovih besedil, nas lahko še vedno navdihujejo in spodbujajo k ustvarjalnemu medkulturnemu dialogu,» so njene besede navedli v sporočilu za javnost.

Sprehod Čez-mejno drzne je bil izveden 8. marca lani kot počastitev mednarodnega dneva žensk.

Pot pisateljic je ena od oseminštiridesetih certificiranih kulturnih poti Sveta Evrope. Registrirana je v Sloveniji in je edina, ki se posveča ženskam, je za Primorski dnevnik v članku, objavljenem 27. septembra, pojasnila Nataša Gorenc, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine. Posveča se več imenom. Med njimi so Zofka Kveder, Lili Novy in pa seveda Ljubka Šorli, ki je na Goriškem dobro poznana, saj si je zaslužila tudi mesto v aleji slavnih na novogoriški Erjavčevi ulici, je med drugim povedala.