Caterina Sedmak svetovna mladinska prvakinja

Jadralca Caterina Sedmak (Sirena) in Federico Figlia di Granara sta svetovna mladinska prvaka v olimpijskem razredu nacra 17. Na mladinskem svetovnem prvenstvu, ki se je v nedeljo končalo v nizozemskem Medembliku sta bila vseskozi v ospredju in dokazala, da sta najboljša, s čimer sta tudi izboljšala lansko uvrstitev, ko sta bila na tem prvenstvu tretja.

»Tega nisva nikoli rekla na glas, a najin cilj je bil, da bi zmagala na tem prvenstvu,« je včeraj pojasnila Caterina Sedmak.

V ta cilj sta začela verjeti kaj kmalu. Prvi dan regat sta imela nekaj smole, saj sta se v drugem plovu prevrnila in se tako uvrstila na deseto mesto, ravno to se jima je zgodilo tudi v tretjem plovu, ko sta vodila in se malo pred ciljem prevrnila in sta tako končala na drugem mestu.

»V naslednjih dveh sva bila konstantna in sva jadrala, tako kot znava. Jaz sem skrbela za hitrost, Federico pa je odločal smer, kam naj greva in je delovalo,« je pojasnila novopečena svetovna mladinska prvakinja.

Skupno so jadralci izvedli 12 plovov, le tretji dan so ostali na kopnem, saj je brezvetrje onemogočalo, da bi lahko tekmovali.

Na mladinskem evropskem prvenstvu v razredu 420, ki je potekalo v Nidi v Latviji, pa sta Noah Samuel Barbiero (Sirena) in Matteo Mioni (SVBG) osvojila drugo mesto v konkurenci U22.