Bojijo se, da je sezona že izgubljena

V portiču v Barkovljah so, kot smo že poročali, med bagranjem morskega dna našli artiljerijske izstrelke. Po njihovi odstranitvi in uničenju bo moralo specializirano podjetje pristan prečesati z detektorjem kovin, na kar bo vojaška mornarica sondirala dno in se prepričala, da na njem ni ubojnih sredstev. Do takrat privezi, s katerimi upravljajo barkovljanski klubi Sirena in Società velica Barcola-Grignano ter društvo Amici del bunker, ne bodo uporabni. Datuma konca del ni.

Deželni odbornik Fabio Scoccimarro je novinarjem omenjal možnost ureditve začasnih stotih privezov na pomolu št. 0 v Starem pristanišču, za konferenčnim centrom Generali. A kapitan Franco Sedmak, ki je pri Sireni odgovoren za priveze, opozarja, da je pomol previsok za barkovljanske barčice. Deželni odbornik je bil sicer včeraj optimist, prepričan, da bodo portič razminirali do poletja. Realisti pa se bojijo, da bo letošnje jadralske sezone konec še pred njenim začetkom.