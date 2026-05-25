Devin in Kras na televizijskih ekranih

Devinsko-nabrežinsko območje, Kras in morje danes uvajajo novo TV oddajo Meravigliosa Italia, ki jo novinar Nicola Santini v okviru brezplačno dostopnih vsebin vodi na kanalu Mediaset Infinity.

Protagonisti prve epizode bodo morje in Kras, osmice, Rilkejeva pešpot, Portopiccolo, meja, identiteta, slovenska in italijanska kultura, zgodovinske tradicije in novi prijemi sodobnega turizma, obljublja Santini, ki se je pred leti iz Toskane oziroma Milana preselil v Sesljan. Njegov novi dom je tudi izhodišče zgodbe, potovanja, na katerega gledalce pospremita poročevalca Luca Marsi in Maira Trevisan. Obiskala sta osmico Rebula v Slivnem v spremstvu devinsko-nabrežinskega župana Igorja Gabrovca, pa tudi Devinski grad z Lucio Lalovich. Poseben prostor je namenjen lokalni kuhinji s Federicom Sestanom, kuharjem restavracije Eden, vinskim odličnostim s praprovskim vinarjem Benjaminom Zidarichem ter športu na prostem s Tommasom de Mottonijem (Tek burje, Sardon Run).

Devinsko-nabrežinski epizodi bodo sledile še etape v Benetkah, Neaplju, Umbriji, Apuliji, Dolini Scalve, Laciju ...