Vse več primerov beležimo in vse mlajše so žrtve. Vrstniško nasilje sodi med najbolj razširjene pojave današnjega časa. Če so pred nekaj leti med dvajseterico otrok oz. mladostnikov štirje priznali, da so na lastni koži doživeli ali vsaj prisostvovali primeru vrstniškega nasilja, se danes z njim sooči vsak drugi mlajši sogovornik.

Take vesti nas ne morejo pustiti ravnodušne, saj kažejo na sila nelahko sobivanje v družbi, kjer so agresivna dejanja, javno poniževanje, psihično nasilje, marginalizacija, izključenost skorajda vsakodnevni. Kar je pa najhujše je to, da je mlada žrtev ujeta v mrežo, ustrahovana in največkrat jo je sram komu zaupati, kaj se ji dogaja. Vodja občinske službe za socialo Annalisa Castellano je opozorila na zaskrbljujoče pomanjkanje dialoga med odraslimi in otroki. Slednji ne govorijo, sram jih je, bojijo se sodbe staršev ali pa njihove reakcije na dogodek, grožnje po zamenjavi šole; le 5 odstotkov spregovori o nasilju z odraslo osebo, je namignila.

Občina Trst, točneje njeni odborništvi za socialno politiko in varnost, Socialnovarstvena služba občin julijsko-kraškega območja (občine Milje, Devin - Nabrežina, Dolina, Zgonik in Repentabor), lokalna policija miljske, devinsko-nabrežinske in dolinske občine so leta 2015 podpisali sporazum o preprečevanju in ozaveščanju za zaščito mladoletnikov pred vrstniškim in spletnim nasiljem. Letos so se odločili, da se bodo vrstniškemu nasilju skušali zoperstaviti z gledališko predstavo oz. pripovedjo o primerih vrstniškega nasilja Bulli di sapone, ki jo izvajata gledališka igralca iz Portogruara. Zaživela bo v sredo, 10. aprila, ob 10. uri v gledališču Bobbio. Sledil bo pogovor in posamezno po razredih ogled videoposnetka o primeru Amande Todd.