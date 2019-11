Božič z nami v devinsko-nabrežinski občini

Bliža se najbolj čarobno obdobje v letu - božični čas, čas dobrih misli, družinskega obdarovanja in pristnega druženja. Da bo vsem lepo, je tudi letos kot že 17 let poskrbela Občina Devin - Nabrežina, ki je zasnovala bogat program dogodkov ob božičnih praznikih pod skupnim imenom Božič z nami.

Da bi delili več pogledov, nasmehov in stiskov rok, kot pa všečkov preko socialnih medijev, je dejala županja Daniela Pallotta na včerajšnji predstavitvi pestrega dogajanja. Praznični uvod je predviden že jutri v središču Sesljana, kjer bodo upravitelji ob 18.30 s prižigom lučk na božičnem drevesu in blagoslovom slovesno odprli božični niz prireditev. Pooblaščena svetnica za socialne politike in kulturo Annalisa D'Errico je potrdila, da bo vse do 12. januarja v vsaki vasi posebno praznično - vaška kulturna in športna društva namreč že tradicionalno prirejajo božična srečanja, Občina pa je vse povezala med sabo. Celoten spored tukaj.