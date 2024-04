Skavtsko obljubo obnovili v sklopu vseslovenske akcije

V nedeljo so tržaški in goriški skavti počastili skavtskega zavetnika sv. Jurija in obnovili svojo skavtsko obljubo. Zbrali so se zjutraj pred šolo v Mavhinjah in se nato napotili do travnika, kjer so se za uradni začetek združili v glavni zbor.

Sledile so dejavnosti po starostnih skupinah. Vsaka veja iz tržaškega in goriškega stega je predstavila svoj program. Tudi za starše in spremljevalce je bilo poskrbljeno. S Francem Fabcem so odšli na sprehod do Jame v Figovcih in si ogledali vas.

»Jurjevanje je eden najpomembnejših dogodkov, ki jih skavti prirejamo. Sv. Jurij nas spominja na vsa pravila in zakone, katerim je dobro, da sledimo vsi, ne samo skavti. Priložnost smo izkoristili tudi za druženje med stegoma. Letošnja vezna nit pa je bilo slovenstvo,« je dogajanje povzel pokrajinski načelnik za Tržaško Saša Marsetti, »saj smo občutili potrebo, da delamo na tem. Vključili smo se zato v vseslovensko akcijo ob praznovanju sv. Jurija in ob točno določeni uri zapeli slovensko himno, kot vsi sodelujoči po vsej Sloveniji.«

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.