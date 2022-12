Božične melodije na obnovljenih orglah prafarne cerkve

V prafarni cerkvi sv. Urha v Dolini se jutri ob 19.30 obeta božični koncert, ki ga bodo oblikovali glasbeniki tržaškega konservatorija Tartini ter pevke in pevci zbora Jacobus Gallus. V cerkvi bodo tako ponovno zadonele veličastne monumentalne orgle ljubljanskega mojstra Franceta Goršiča Op. XXXII iz leta 1879, ki so bile pravkar obnovljene.

Orgle so v dolinsko cerkev prišle po zaslugi rodbine Pangerc in dolinskega dekana Jurija Jana. Napis iz leta 1879 na orgelski omari spominja tudi na odprtje orgel in na mecena Jožefa Jakoba Pangerca. Njihov izdelovalec Goršič velja za enega izmed najboljših orglarskih mojstrov; kot prvovrstnega uglaševalca so ga cenili doma in v tujini, zato so dragocen primer koncertnega instrumenta z vsemi mehanskimi in fonetičnimi deli v originalni omari.

Orgle so bile slabo ohranjene in povsem neuporabne. Obnovo je leta 2018 spodbudil Marco Manin z željo, da bi skupnosti vrnili dragoceno umetnino in nepogrešljivo glasbilo za liturgično in koncertno rabo. Obnovo so finančno podprli Italijanska škofovska konferenca, Dežela FJK, ZKB Trst Gorica, dolinska župnija in župljani. Obnova je delo slovenskega podjetja Orglarstvo Škrabl ob nadzoru umetnostne zgodovinarke Claudie Crosera in restavratorke Nicolette Buttazzoni oz. deželnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Obnovljene orgle bo blagoslovil nadškof Giampaolo Crepaldi ob spremstvu znane vokalne skupine Cantate Domino nemške jezikovne skupnosti iz Kočevja. Blagoslovu bo sledil božični koncert zbora Gallus pod vodstvom Marka Sancina ter ansambla trobil konservatorija Tartini pod vodstvom Massimiliana Morosinija, skupine tolkal, ki jo vodi Fabian Perez Tedesco, ter organistov iz razreda Manuela Tomadina. Koncert bodo posneli in predvajali na božični dan na tretji mreži Rai. V oddaji bo tudi poglobljena analiza znane božične pesmi Sveta noč, ki so jo na dolinskih orglah prvič izvedli na božični večer leta 1879.