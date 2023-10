Brez šolarjev in glasbe v Narodnem domu pri Sv. Ivanu ne bi bilo tako radostno

Dark Theme

Da je današnji obisk slovenske predsednice republike Nataše Pirc Musar v tržaškem Narodnem domu pri Sv. Ivanu minil v prijetnem vzdušju, ki ga je spremljala radostna glasba, gre zasluga za to tudi mladim glasbenikom in glasbenicam, pevkam in pevcem – dijakom svetoivanske prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda.

Pevski zbor prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda (FOTODAMJ@N)

Po uvodnem nagovoru predsednice Slorija Sare Brezigar, ki je pozdravila tudi v imenu Narodne in študijske knjižnice, je z narodno Travnički so že zeleni prva nastopila Vokalna skupina svetoivanske srednje šole: ta je pod vodstvom prof. Irene Pahor in ob spremljavi prof. Maurizia Marchesicha izrekla glasbeno dobrodošlico, pri čemer so dijaki petje spremljali z znakovnim jezikom gluhonemih.

Orkester prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda (FOTODAMJ@N)

Kasneje je nastopil šolski orkester lanskih in letošnjih tretješolcev glasbene smeri prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda. Pod vodstvom prof. Maurizia Marchesicha in ob sodelovanju prof. Silvie Di Marino, Paola Bembija in Alojše Starca so izvedli Holberg suite, Op. 40 Rigaudon Edvarda Griega, pri čemer je predsednico Natašo Pirc Musar, kot je pred svojim govorom sama nasmejano pripomnila, pozitivno presenetila prisotnost bas kitare ob izvajanju klasične glasbe, kar jemlje kot znak, da bo svetoivanski Narodni dom prostor alternativne kulture.

Orkester prvostopenjske srednje šole sv. Cirila in Metoda (FOTODAMJ@N)