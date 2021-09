Britanski tobačni velikan prihaja v Boljunec

Britanski tobačni velikan BAT (British American Tobacco) je potrdil svoj vstop na tržaški industrijski parket. Na območje Freeeste v Boljuncu, ki ga upravlja družba Interporto, bodo začeli urejati inovativni center A Better Tomorrow Innovation Hub v katerega bodo v prihodnjih petih letih investirali 500 milijonov evrov, za velikana pa naj bi delalo kar 2700 ljudi. Industrijske hale bodo začeli urejati v kratkem, prva naj bi začela s svojo proizvodnjo v drugi polovici prihodnjega leta. To je na novinarski konferenci sporočila izvršna direktorica BAT Italija Roberta Palazzetti, ki je v družbi eminentnih gostov večkrat ponovila, da je njihova družba zelo inovativna in da želi pospešiti preobrazbo svoje ponudbe, pri čemer naj bi si želeli zmanjšati vpliv svojih izdelkov na zdravje ljudi. Kot je dejala, so glavni izziv sedanjosti alternative tobaku in nikotinu, ki zmanjšajo nevarnosti za zdravje in spodbujajo ljudi k zamenjavi. V Trstu se bodo tako posvetili zlasti proizvodnji elektronskih cigaret. Prisotna sta bila ministra za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti, ki je dejal, da je Trst lahko ponosen z izbiro multinacionalke, in na daljavo zaradi stika z okuženo osebo minister za kmetijstvo Stefano Patuanelli.