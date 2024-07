Karabinjerji iz Barkovelj so v Miramarskem drevoredu posumili o parkiranem avtomobilu, v katerem je bil moški in ga preiskali. Sumi so bili upravičeni, saj so v avtomobilu odkrili sekiro in 50-centimetrsko mačeto, ki so ju zasegli. Voznika, 22-letnega romunskega državljana s stalnim bivališčem v Trstu, starega znanca organov pregona, so ovadili zaradi nezakonite posesti orožja.