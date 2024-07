Koprske policiste so včeraj ob 20.50 obvestili iz Splošne bolnišnice Izola, da imajo na zdravljenju žensko, ki se je poškodovala pri padcu z električnim kolesom. 51-letna državljanka Češke je na kolesarski stezi med Izolo in Koprom zapeljala preblizu desnemu robu vozišča in padla. Utrpela je pretres možganov, zlom palca in odrgnine. Izdali so ji plačilni nalog.