Bruno Barbieri ocenjuje tržaške hotele

Vse do petka se bo v Trstu mudila ekipa priljubljene televizijske oddaje 4 Hotel, v kateri voditelj, sicer tudi znani kuharski mojster, Bruno Barbieri ocenjuje najboljše hotelske nastanitve. Barbierijeva ekipa je prvič v Furlaniji - Julijski krajini, za lokacijo snemanja pa so izbrali Trst.

Za naziv najboljšega hotela se potegujejo štirje manjši hoteli v centru mesta, in sicer Urban, Victoria, You.ME in Parenzo. V ponedeljek je bilo avtomobil z napisom 4 Hotel mogoče videti pred hotelom Urban. Oddajo bodo predvajali na programih Sky TV in Now TV, ponovitve pa bodo na voljo na televizijskem programu TV8 in na spletu.