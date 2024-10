Velika množica na shodu proti žičnici

Protestni shod proti projektu žičnice se je začel. Dve leti po prvem shodu je odbor No ovovia na ulice spet privabil večtisočglavo množico. Po prvih ocenah se je zbralo več kot štiri tisoč protestnikov. Med njimi so predstavniki civilnih iniciativ, številni občani in občanke in kar nekaj politikov iz levosredinskih vrst.

V prvi vrsti so tolkalci, takoj za njimi predstavniki odbora No Ovovia s transparentom, na katerem je napis »Žičnica, zdaj pa dovolj«.

Udeleženci so se ob 17.30 zbrali na Trgu Oberdan, od koder je shod krenil proti Velikemu trgu. Okrog 18. ure so bili v Ulici Ghega. Shod se je nato nadaljeval na Velikem trgu.