Burja presegla hitrost 100 kilometrov na uro

Burja se je po pričakovanjih okrepila in je ponoči na Tržaškem več ur presegala hitrost 100 kilometrov na uro. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je namerila njen najmočnejši sunek 109 kilometrov na uro. Visoka je bila tudi njena povprečna hitrost, ki je dosegla 75 kilometrov na uro, pri čemer je povzročila tudi več težav. Gasilci so ponoči in zjutraj zaradi posledic burje opravili okrog trideset intervencij, so sporočili, trenutno jih imajo še nekaj na spisku.

Okrog 8. ure je burja začela nekoliko slabeti, njeni najmočnejši sunki trenutno presegajo hitrost 70 kilometrov na uro.

Danes bo povečini zmerno oblačno in vetrovno ter za ta čas mrzlo. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri.