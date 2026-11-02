Solidarni aperitiv na Trgu Libertà so morali odpovedati

Na Trgu Libertà so nameravali včeraj prirediti solidarni aperitiv v stilu noči čarovnic. Nanj so nameravali povabiti tudi begunce, ki tja pridejo, da bi dobili zdravniško in humanitarno pomoč. A kaj ko so bili humanitarci z organizacijo Linea d’ombra na čelu prisiljeni zabavni dogodek odpovedati. Tržaška kvestura je srečanje namreč prepovedala, češ da bi zbiranje večjega števila ljudi na trgu predstavljalo grožnjo varnosti in javnemu redu. »Potrebno je zagotoviti nemoteno socialno življenje, druženje in obratovanje trgovin ter lokalov na območju,« je prepoved utemeljila kvestura.

»Naš namen je bilo prirediti zabaven trenutek, točno tak, kot ga kvestura omenja v prepovedi,« so se na Facebooku odzvali pri Linea d’ombra. Dogodek so odpovedali, sicer bi organizatorje lahko doletelo do vrtoglavih 20 tisoč evrov globe.

Kvestura je v preteklih tednih že omejila delovanje humanitarnih organizacij, pomoč migrantom lahko delijo le nekaj ur med tednom, ob vikendih pa ne. »Tokrat pa so prepovedali druženje in uporabo trga vsem prebivalcem,« so opozorili humanitarci.

Na prepoved zabavnega dogodka so se odzvali tudi pri Stranki komunistične prenove. »Kvestura je očitno prepričana, da se imamo »mi« pravico zabavati, tujci pa ne,« so zapisali v sporočilu za medije. Prepoved so označili za nehuman poseg v osebne svoboščine. »Najprej so zaprli podhod na Trgu Libertà, zdaj še trg, kmalu bodo poskušali zapreti celo mesto. Tega ne bomo dopustili.«

Da ga dogajanje na trgu žalosti, je pred dnevi priznal tudi tržaški škof Enrico Trevisi, pozval je k zagotovitvi dostojnih razmer za migrante. Njegove besede je podprlo tudi združenje katoliških delavcev Acli. »Zapletenih tematik, kot so migracije, ne moremo poenostavljati in naslavljati s slogani,« so zapisali in poudarili, da sta dialog in skupno iskanje rešitev edina pot za obrambo dostojanstva migrantov.