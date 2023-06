»Če upravljaš svojo občino, je tako kot bi vodil svoj dom«

Jutri mineva leto dni odkar smo pri P’lku v Nabrežini nazdravljali novemu devinsko-nabrežinskemu županu Igorju Gabrovcu. Takrat nam je zaupal, da si je že od mladega želel postati župan.

Po enem letu nam potrjujete, da gre za uresničitev sanj? Ste s političnega vidika sedaj realizirani?

Glede na vse politične izkušnje od pokrajinskega do občinskega in še deželnega sveta ter izkušenj v civilni družbi je ta politična izkušnja tista, ki mi daje največ zadoščenj in me je najbolj prevzela. Še zlasti, če upravljaš svojo občino, saj je tako, kot bi upravljal svoj dom. Svet se mi je res nekoliko zožil: nič več od Milj do Pordenona, pač pa od Križa do Timave, Slovenije in morja. Poznam ljudi, vasi, težave, hkrati pa tudi vsi poznajo mene in me poiščejo oz. najdejo za karkoli. »Lih prou da te vidn’: im’š dve minuti?« me nagovorijo po cesti. Komplicirano, a hkrati lepo, saj se posvečaš stvarem, ki te zanimajo in se te dotikajo. Pravijo, da pride čas, ko se tudi tega naveličaš. Sicer je povsod tako, podobno je bilo na deželi, kjer sem dočakal tretji mandat. Malo se izpoješ, malo čutiš, da si zaključil neko fazo in gledaš naprej. Všeč mi je bil drugi mandat, ko sem bil v večinski koaliciji podpredsednik deželnega sveta, tretji je deloval hlipajoče.

Takrat ste bili med drugim v opoziciji.

Tako je, pa še vedel sem, da ne bo nekega nadaljevanja. Ko bi me pred dvema letoma vprašali, kaj bom počel potem, bi rekel, da bi se najraje posvetil zasebnemu življenju. Zaposlil bi se, se ukvarjal z družino, kupil novo kolo in delal to, kar počenja večina ljudi.

Koliko in kako vam je deželna izkušnja v pomoč pri županovanju?

Pomaga, saj drugače gledaš na stvari, deluješ bolj samozavestno, manj pohlevno, saj jih poznam, vem za njihove pomanjkljivosti, šibkosti in površnosti –če si deželni odbornik še ne pomeni, da si posebno sposoben. Nastopaš torej suvereno v odnosu do deželne oblasti, ki je bistvena za občino, in seveda iz praktičnega vidika ni malo, da imaš v telefonu številke predsednika dežele in polovice deželnega sveta.