Če v Rimu za Wärtsilo ne bo novosti, bodo primerno ukrepali

Časa besed je konec, so jasni sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM. Če 18. maja, ko bo v Rimu potekal nov sestanek za prihodnost tovarne Wärtsilä pri Boljuncu, ne bo imen in poslovnih načrtov, potem bodo temu primerno tudi ukrepali. Tako so danes napovedali sindikalisti Fabio Kanidisek, Marco Relli in Antonio Rodà po soočenju s predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo in deželno odbornico za delo Alessio Rosolen. Tako kot že v petek s parlamentarci, ki so bili izvoljeni v Furlaniji-Julijski krajini, so si hoteli pred odločilnim srečanjem na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo ponovno zagotoviti tudi pomoč in solidarnost Dežele FJK.

Skrbi jih, da bi finska multinacionalka sama odločila, katero podjetje bo vskočilo in vsilila svoj predlog, je pojasnil Rodà. Zato je ključno ravno posredovanje italijanske in deželne vlade. Prva jih je na zadnjih srečanjih razočarala, je spomnil Relli. Zato zdaj zahtevajo jasno in poglobljeno srečanje, ki bo ponudilo točne obete, je poudaril.

Sami sicer pričakujejo, da bodo 18. maja le dosegli težko pričakovan razplet. Če ne bo tako, pa so že pripravljeni z delavci zasnovati primerno strategijo. Besede stavka sicer uradno niso še izrekli. Razumeti pa je, da zlasti v vrstah Fiom Cgil potrpljenja ni več veliko in dosedanjega pristopa nočejo več prenašati.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.