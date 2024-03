Čelno trčenje pri Štivanu

Pri Štivanu sta danes malo okrog 9. ure čelno trčila dva avtomobila, pri čemer je enega odbilo v grmovje. Poškodovali sta se obe voznici, stari 49 in 33 let. Zdravstveno osebje deželne službe za nujno medicinsko pomoč ju je prevzelo v oskrbo, priletel je tudi reševalni helikopter. Prepeljali so ju v bolnišnico, kamor so 49-letnico sprejeli z rumeno triažno kodo, 33-letnico pa z zeleno. Obe sta bili pri zavesti. Na kraju so bili karabinjerji iz Nabrežine, ki preiskujejo vzroke nesreče in so poskrbeli za urejanje prometa. Kot kaže, ji je botrovalo mokro in spolzko vozišče. Na kraju so bili tudi gasilci.