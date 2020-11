Cepiva proti gripi najbrž ne bo za vse

Čeprav je cepljenje proti gripi letos brezplačno za dodatne skupine ljudi, vsi te pravice očitno ne bodo mogli izkoristiti. Cepiva namreč že zmanjkuje. Zanimanje za cepljenje proti virusu gripe je letos zaradi epidemioloških razmer v zvezi z novim koronavirusom, pa tudi zaradi dejstva, da so razširili krog državljanov, ki so upravičeni do brezplačnega cepiva, preseglo vsa pričakovanja. V Trstu se je povpraševanje po cepljenju v primerjavi z lanskim letom povečalo skoraj za polovico.

Lekarne v Trstu, ki so med drugim pristojne za dostavo cepiva splošnim zdravnikom, se pravi cepiteljem, so v preteklih tednih ambulantam v tržaški pokrajini dostavile 40 tisoč odmerkov cepiva proti gripi. Kot je povedal Victor Tomsich, član tržaške lekarniške zbornice, so splošni zdravniki v lekarnah naročili še dodatnih 15 tisoč doz cepiva. Kdaj bo ta pošiljka prišla, lekarnar ni vedel povedati, saj je dobava odvisna od zdravstvenega podjetja. Na vprašanje, za koliko se je letos povečalo povpraševanje po cepivu, pa je sogovornik dejal, da za skoraj polovico. Lani so na primer tržaške lekarne zdravnikom splošne medicine v celi zimski sezoni dostavile 40 tisoč odmerkov cepiva. Za primerjavo: enako količino so zdravnikom letos dostavili v samo nekaj tednih.

