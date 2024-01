Cesto med Padričami in Gropado bodo končno uredili

Cesta, ki povezuje Padriče in Gropado, bo končno dočakala ureditev in bo torej za vse udeležence v prometu veliko bolj varna. Razveseljivo novico je včeraj s Primorskim dnevnikom delila predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta po ponedeljkovem zasedanju sveta v družbi direktorice in vodje tehničnega oddelka Enote za deželno decentralizacijo EDR Roberte Clericuzio oz. Carla Brede.

V pogovoru so rajonski svetniki gosta najprej opozorili na problematično cesto za Gropado, ki jo je pred 12 leti prizadel še prvi usad. Zaradi močnega naliva se je zrušil obcestni zidek – pod njim je popustila gmota iz peska, ki so ga uporabili, ko so pod cesto speljali cevi. »Nekaj so v tem času popravili, vendar neuspešno: posegi namreč niso upoštevali vseh specifičnih kritičnosti. Po mnenju domačinov je cesta zlasti v večernih urah, ko nastopi mrak, sila nevarno. Že prejšnji rajonski svet je opozoril na nedopustno stanje, mi smo pri tem še vztrajali,« je povedala predsednica.

Direktorica Clericuzio je bila s stanjem ceste seznanjena – s tehniki EDR so si območje tudi že ogledali in ugotovili, da je ukrep nujno potreben. Ureditev od usadov prizadetega območja so vključili v njihov letni načrt del in zanj že nakazali denar v bilanci – po njihovih besedah kar milijon evrov. Kaže, da bo že septembra nared izvedbeni načrt, nakar bodo dela lahko stekla. Pri študiji sta sodelovala tudi geolog in hidrogeolog, ki sta preučila, kako je z odtekanjem vode.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.