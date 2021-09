Četrti Topolino poimenovan po Martinu Jevnikarju

Topoliniji so po novem poimenovani po različnih osebnostih. Za vseh deset polkrožnih teras na barkovljanski rivieri so našli deset osebnosti, ki so tako ali drugače pustile pečat v tržaški zgodovini. In četrti Topolini po novem nosi ime po slovenskem profesorju, literarnemu kritiku in esejistu Martinu Jevnikarju. Na tabli je tako poleg fotografije in biografskih podatkov v italijanščini in angleščini tudi slovenski napis »V našem spominu živi«, v slovenščini pa je zapisan tudi Jevnikarjev poklicni profil.

Svečano poimenovanje priljubljenega barkovljanskega kopališča se je začelo pod tretjim Topolinijem, kjer je občinski odbornik Lorenzo Giorgi v družbi pobudnikov poimenovanja in nekaterih svojcev preminulih oseb, po katerih po novem terase nosijo ime, odkril tablo posvečeno glasbeniku Mariu Giacazu. Terase so poimenovali po vrstnem redu največ prejetih glasov. Največ Tržačanov je tako preko spletne strani dnevnika Il Piccolo in Facebook strani skupine Te son de Trieste se glasovalo za astrofizičarko Margherito Hack, ki je zbrala kar 2928 glasov. Tik za njo je pristal jadralec, kapitan, ustanovitelj Barcolane in tudi častni član TPK Sirena Sandro Chersi (2621). Veliko ljudi pa se je spomnilo tudi slovenskega kulturnega delavca Jevnikarja, za katerega je glasovalo kar 1798 ljudi.