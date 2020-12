Čez Repentabor v Slovenijo po »mleko«

Karabinjerji z Opčin so bili obveščeni, da že več dni manjši avtomobil bele barve prečka državno mejo pri mejnem prehodu Repentabor, kar se jim je zazdelo sumljivo, zato so na tamkajšnjem območju poostrili nadzor. Izsledili so avtomobil, medtem ko se je vračal v Italijo in ga ustavili. Voznik, 26-letni Tržačan, se jim je opravičil, da je šel v Slovenijo po sveže mleko za mamo, ker je v Sloveniji cenejše. Toda v avtomobilu o mleku ni bilo ne duha ne sluha.

Karabinjerji so medtem ugotovili, da je imel šestindvajsetletnik že opravka s pravico zaradi mamil. Pospremili so ga v kasarno, kjer so opravili osebno preiskavo. Našli so in zasegli 40 gramov marihuane, ki jo je moški skrival v spodnjicah. Ovadili so ga na prostosti in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi kršitve predpisov za zajezitev pandemije s covidom-19 so ga tudi oglobili.