Čezmejno proti spolnim stereotipom

Le kdo žal ni slišal stavkov, kot so: »Ne joči se kot punčka,« in »Ženske so bolj čustvene kot moški« do bolj grobega in vulgarnega »To je ženska z jajci.«. Našteli bi lahko še veliko primerov, naš vsakdan je namreč kljub pomembnemu napredovanju na področju pravic žensk in enakosti spolov, še vedno prežet s spolnimi stereotipi, pri katerih je zelo jasno, kdo potegne kratko.

Proti tem se bori prva virtualna in čezmejna knjižnica, ki je sad sodelovanja Furlanije-Julijske krajine, Italije in Slovenije ter jasno opozarja, da ni vseeno, katere besede uporabljamo. Nastala je pod okriljem projekta Pravilne besede: jezikovno izobraževanje proti diskriminaciji na podlagi spola (The Right Words: language education against gender discriminations), ki ga je financirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+. Sindikat CISL za FJK je kot vodilni partner 18 mesecev povezoval moči z Oddelkom za pravne vede, jezik, tolmačenje in prevajanje Univerze v Trstu, Visoko šolo za družbene študije v Novi Gorici (FUDS), društvom Diritti a Prescindere iz Vidma in Listino Raznolikosti Slovenija iz Ljubljane.

Približno sto strokovnjakinj in strokovnjakov različnih področij, izobrazbe in starosti si je v različnih tematskih delovnih skupinah izmenjavalo izkušnje in mnenja ter evidentiralo ključne besede, ki opisujejo svet žensk in ovire, ki jih morajo premagovati. Te so odslej brezplačno na voljo v 18 večjezičnih podkastih, posnetih v angleščini, italijanščini in slovenščini, ki jim je mogoče prisluhniti na spletni platformi Spotify ali spletni strani cislfvg.it. Izsledke in vsebine so včeraj predstavili na zaključnem dogodku v prostorih Dežele FJK na Korzu Cavour v Trstu.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.