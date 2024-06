Cirque du Soleil se bo prihodnje leto ustavil v Trstu

Svetovna cirkuška atrakcija Cirque du Soleil prihodnje leto prihaja v Trst. Od 13. junija do 13. julija bo nastopila s posodobljeno predstavo Alegría, ki so jo prvič uprizorili leta 1994, zadnjič v izvirniku pa leta 2013. V skoraj dvajsetih letih so s predstavo nastopili v 40 državah in 255 mestih, ogledalo si jo je več kot 14 milijonov obiskovalcev. Leta 2019, ob 25-letnici te očarljive predstave, so lansirali novo verzijo, ki so jo poimenovali Alegría - In a New Light, cirkusanti pa so v tem času obiskali Kanado, ZDA, Južno Korejo, Japonsko, Veliko Britanijo in Španijo ter očarali 2,5 milijona gledalcev.

Prihodnje leto se bo začel italijanski del turneje, ki predvideva postanke v Rimu in Milanu, prvič tudi v Trstu. Kje bodo postavili velikanski potujoči šotor, še ni znano, v igri pa je pet lokacij. Katera bo najbolj primerna za postavitev 19 metrov visoke strukture,katere premer je dolg celih 51 metrov, za njeno postavitev pa potrebujejo pet dni, bodo razkrili letos poleti.

