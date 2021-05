»Da ne bo prvorazrednih in drugorazrednih lokalov, se pravi razlik med tistimi, ki razpolagajo z zunanjim prostorom in tistimi, ki ga nimajo, in posledično ne morejo v tem času delati. Vsi imajo pravico znova zagnati posle in končno zadihati in nadoknadili zamujeno,« je na začetku Ulice Diaz pojasnil tržaški občinski svetnik Marco Toncelli (DS). S kolegoma Demokratske stranke Lauro Famulari in Giovannijem Barbom so novinarje zbrali, da bi predstavili svoj pogled na ukrepe, ki bi jih bilo treba takoj ubrati v pomoč upraviteljem lokalov brez zunanjih površin, kjer bi lahko sprejemali goste. Koalicija, ki vodi Občino Trst, je njihovo nujno svetniško pobudo tokrat prehitela, saj se je pred dnevi odločila za zaprtje ulic za promet med vikendi in na tak način vsakemu upravitelju lokala dovolila, da pred svojo restavracijo ali bar – na javno površino torej – postavi nekaj mizic in stolov.

Že od petka so nekatere mestne ulice zaprte za promet – ukrep bo veljal vsak vikend (od petka ob 19. uri do nedelje ob polnoči) vse do 31. julija, ko naj bi razglasili konec izrednih epidemioloških razmer.

Marsikaj pa bi se lahko še naredilo, so prepričani pri DS, ki predlagajo, da bi se na teh zaprtih odsekih ulic uvedlo tudi prepoved parkiranja, tako da bi imeli upravitelji lokalov nekaj več potrebnega »maneverskega prostora pred vrati« – vsaj med vikendi, saj so že od ponedeljka do četrtka povsem brez dela. Urediti pa bi morda veljalo tudi javni prevoz oz. avtobuse, ki peljejo po teh ulicah – gotovo ne bi bilo napačno, če bi jih med vikendi preusmerili po drugih progah, čeprav, se pobudniki zavedajo, da je to zelo težko izvedljivo.