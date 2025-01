Danes bi Dušan Jakomin dopolnil 100 let

Na današnji dan pred stotimi leti se je pri Sv. Antonu pri Kopru, točneje v zaselku Gregoriči, rodil duhovnik Dušan Jakomin. Čez mesec dni pa bo že deset let, odkar se je od tega sveta poslovil. Veljal je za pastirja vernikov in nevernikov, človeka s štirimi dušami, saj je bil duhovnik, glasbenik, publicist in prosvetni delavec. Dodali bi še etnograf in raziskovalec. V Škednju bodo jutri ob 10.10 v cerkvi sv. Lovrenca priredili posebno sveto mašo. Nastopili bodo pevci iz župnij, kjer je maševal.

»Za Škedenjce je gospod Dušan prava legenda, človek in pol,« se ga v teh dneh spominjajo. V Škednju je služboval več kot 60 let, do konca svojih dni. Tam je ustanovil in vodil Škedenjski etnografski muzej, za katerega je prejel Valvasorjevo nagrado slovenskih muzealcev ter Dom Jakoba Ukmarja.

Na Tržaškem je bil znan in priljubljen, pripravljen je bil podati roko vsakemu, ki jo je potreboval. Preprost in iskren, obenem pa razgledan, s svojim kulturnim in človeškim doprinosom je pripomogel k rasti celotne skupnosti.