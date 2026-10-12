Danes in jutri zapora v Ulici Rossetti

Danes so delavci začeli na novo asfaltirati približno 280 metrov dolg odsek Ulice Rossetti, med križiščem z Ulico Battisti ter križiščem z Ulico Ginnastica. Dela bodo predvidoma potekala danes in jutri. V tem času bo omenjeni odsek Ulice Rossetti zaprt za promet, razen za intervencijska vozila, policijo in vozila stanovalcev, ki dostopajo do svojih stanovanj, kjer bo to mogoče. Zaprli bodo tudi približno 120-metrski odsek Ulice Giotto, med križiščema z Ulico Gatteri in Ulico Piccolomini.
Vozila, ki bodo iz zaprtega dela Ulice Giotto zapeljala v Ulico Gatteri oziroma Ulico Piccolomini, se bodo morala ustaviti in dati prednost. V Ulici Crispi bo pri semaforiziranem križišču z Ulico Rossetti obvezna vožnja naravnost proti Ulici Pindemonte, zavijanje desno v smeri trga Alcide De Gasperi pa bo prepovedano.
Začasno bodo ukinili tudi dva semaforizirana prehoda za pešce: v Ulici Rossetti blizu križišča z Ulico Battisti in Ulico Giulia, ter na Drevoredu XX. septembra, blizu križišča z Ulico Rossetti.