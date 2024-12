Danes proslava na strelišču na Opčinah

Na današnji dan leta 1941 so bili na Opčinah ustreljeni primorski antifašisti Viktor Bobek, Simon Kos, Ivan Ivančič, Pinko (Pino) Tomažič in Ivan Vadnal. Dan prej jih je posebno fašistično sodišče za zaščito države obsodilo na smrt ob koncu tako imenovanega drugega tržaškega procesa.

Na kraju ustrelitve, na openskem strelišču na Pikelcu (nedaleč od nove društvene prodajalne Conad), bo danes tradicionalna spominska svečanost v spomin na pet junakov. Prirejajo jo organizacije VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA, in sicer ob 15. uri. Ob 83. obletnici ustrelitve bo slavnostna govornica predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta. Nastopila bosta pevski zbor Stane Malič z Opčin in Tržaški partizanski pevski zbor, ki nosi ime Pinka Tomažiča.