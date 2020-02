Danes vrhunec 53. Kraškega pusta - Startna lista

Z openskega Pikelca bo danes ob 14. uri krenila že 53. povorka Kraškega pusta, na kateri sodeluje pet vozov in trinajst skupin s Krasa in iz širše okolice. Lansko zmago med vozovi bodo skušali potrditi Medvejci in Štivanci, tudi letos jih bodo ogrožali še predvsem pustarji iz bližnjih vasi – Praprovci in Šempolajci. Letošnja novost med vozovi pa je združena ekipa Ku Pok, pod okriljem katere so moči prvič združili Openci, Prosečani in Kontovelci.

Goriško bo zastopal voz iz Sovodenj, ki se bo predstavil kot prvi. Ena najbolj občutenih tem letošnjega pusta pa je moteči halloween, uvožen praznik, ki med mladimi izpodriva pust.

V konkurenci skupin pa se bo na openskih ulicah zvrstilo kar trinajst različnih in pisanih množic maškar, ki bodo popestrile sobotni popoldan. Naj pri tem pristavimo, da bo vreme po napovedih tudi danes sončno in toplo, obeta se torej kar pomladen pustni sprevod.

Tega bosta pobliže spremljala tako Primorski dnevnik (na Facebooku in na spletni strani www.primorski.eu si boste lahko ogledali posnetke naših fotografov) kot slovenski program Rai, ki bo sprevod predvajal v živo (tako po televiziji kot na Facebooku). Končno lestvico in zmagovalce bodo Evgen Ban, Omar Marucelli in Matija Kralj razglasili na borjaču Prosvetnega doma, kjer bo ples s skupino Hec, v domu bo kot vedno poskrbljeno za lačne in žejne.

Startna lista 53. Kraškega pusta

1. MAŽORETKE POVIR

2. SOCIALNA ZADRUGA ANFFAS – Živjo maškare

3. CEROVLJE – Drugi pastirji, drugi ovčarji ... a še vedno iste ovce!

4. SKUPINA VIKINGI – Čar Vikingov

5. SOVODNJE (voz) – Egipčani

6. ŠKEDENJSKE MASKE LALO – Odprave

7. KRIŽ – Na Krasu je krasno

8. KU POK (voz) – Hallowen nam dela sl’bust ... Živjo pust

9. POLJANE - MARKOTINI – Labodi na kraškem jezeru

10. MATI PEL CARNEVAL – Pleši z lutkami

11. LUNA PUHNA – Houston ... ni problema! Imamo fešto!

12. PRAPROT (voz) – Kdo bo zmagal???

13. SKUPINA TRIESTE – Amazonija

14. PUSTARJI IZ BREGA – Očo, očo, prihaja čurma

15. MEDJEVAS - ŠTIVAN (voz) – Če Greti ne boš sledil, v Jokerja se boš spremenil

16. FERLUGI - PIŠČANCI – Pinguinska (R)evolucija

17. KLAPA MATAWITZ – Škedenjska fakulteta Matawitza

18. ŠEMPOLAJ (voz) – Vsi na volišča!