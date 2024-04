Vračamo jim pravico do prihodnosti

Da ne bi pozabili, kaj pomeni vojna, da bi spodbujali vrednote miru in prijateljstva sredi novih spopadov, ki še vedno pretresajo svet. Z melodijo glasbe seveda, ki ohranja živ duh in vliva upanje v prihodnost. Tako bi lahko strnili sporočilo današnje slovesnosti na tržaškem konservatoriju Tartini v spomin na 51 italijanskih, slovenskih in hrvaških antifašistov, ki so jih nacisti 23. aprila 1944 obesili na notranjem stopnišču.

Osemdeset let je minilo od grozljivega pokola, ki je prizadel Trst in ne samo. Deset ljudi je bilo ob življenje za vsakega ubitega nemškega vojaka v antifašističnem atentatu na sedežu Dutsches Soldatenheim - Doma nemškega vojaka v Ulici Ghega, v palači Rittmeyer, kjer danes domuje konservatorij. V njem je umrlo pet nemških vojakov, naslednjega dne je na stopnišču viselo 51 ljudi, ki so jih nemške oblasti izbrale med političnimi zapornicami in zaporniki v koronejskem zaporu. Pet dni so njihova trupla visela na stopnišču. V opomin celotnemu mestu.

Po polaganju vencev se je slovesnost nadaljevala na monumentalnem stopnišču ob glasbi in branju, nato pa v veliki dvorani z govori in tkanju prijateljskih vezi s postojnskimi gosti, ki se vsako leto prepeljejo v Trst. »Slišali smo, da umrli niso imeli pravice do prihodnosti – danes jim to pravico vračamo mi s to slovesnostjo, ker smo tu zbrani, da prenesemo sporočilo o življenju in to je njihova dediščina,« je dejala predsednica konservatorija Daniela Dado.