Daniela Luchetta: To je velika moralna zmaga

»To je velika moralna zmaga.« Daniela Schifani-Corfini Luchetta včeraj ni skrivala zadovoljstva nad odločitvijo državnega sveta, ki je zavrnil pritožbo Dežele Furlanije - Julijske krajine v sporu zaradi izključitve Fundacije Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin iz deželnega financiranja za triletno obdobje 2026–2028. Za predsednico fundacije je odločitev potrditev vrednosti dela, ki ga vsi, ki sodelujejo pri organizaciji priznane mednarodne novinarske nagrade Luchetta, opravljajo že več kot dve desetletji.

Še pomembnejše je po njenih besedah poslanstvo nagrade, ki opozarja na dragoceno novinarsko delo pri razkrivanju stisk najbolj ranljivih. Gre za otroke, katerih pravice so kršene v vojnah, ob migracijah, zaradi socialnih problemov, v zaporih in številnih drugih okoliščinah. »Nagrada ima vrednost, ki jo ta sodba tudi priznava in ji vrača dostojanstvo, ki si ga zasluži,« je dodala Luchetta.

Pri tržaški fundaciji so si tako po več mesecih negotovosti nekoliko oddahnili. Aprila letos je namreč v javnost prišla vest, da na deželnem razpisu ni prejela sredstev organizacijo nagrade Luchetta. Presenetila je zlasti zelo nizka ocena organizacijske sposobnosti, kontinuitete in zanesljivosti fundacije, zaradi katere se ta ni uvrstila med projekte, upravičene do financiranja. Sledila je pritožba na deželno upravno sodišče TAR, ki je Deželi FJKnaložilo ponovno presojo, pristojna komisija pa je tudi po novem pregledu potrdila izključitev, in to kljub več kot dvajsetletnemu delovanju fundacije, sodelovanju z nacionalno radiotelevizijo RAI in ugledu nagrade.

Fundacija se je zato znova obrnila na upravne sodnike, ki so ji še enkrat pritrdili. Dežela FJK pa se je nato pritožila na državni svet, češ da je TAR s svojo odločitvijo posegel v pristojnosti ocenjevalne komisije. Zadnja beseda najvišjega pritožbenega sodišča v italijanskem upravnem sodstvu je zdaj jasna: pristojna komisija Dežele FJK bo morala vlogo znova oceniti ob upoštevanju dolgoletnega delovanja fundacije.

Kdaj bo komisija prošnjo ponovno obravnavala, za zdaj ni znano. Daniela Luchetta nam je pojasnila, da natančnejših informacij o časovnici še nimajo. Zato niti ne vedo, ali bodo sredstva prejeli pravočasno za izvedbo letošnje nagrade. Odločitev Državnega sveta pa jim po njenih besedah omogoča, da se priprav lotijo z večjo gotovostjo, še zlasti glede prihodnjih dveh let.