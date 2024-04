Del nekdanje gostilne Pavan že porušili (video)

Del nekdanje gostilne Pavan v Ulici Frausin pri Sv. Jakobu so danes zjutraj nepričakovano že porušili. Z bagrom so se delavci najprej lotili strehe in nato še nekaterih sten nekdanjega objekta. Dela potekajo ob sočasnem odprtju Večstopenjske šole pri Sv. Jakobu, ki je na drugi strani ulice, oddaljena le nekaj metrov. Ko je bager porušil streho, je bilo, kot da bi se zemeljska tla stresla zaradi potresa, so povedali. Dela so nato dopoldne ustavili. Na kraju so karabinjerji, ki nadzirajo gradbišče.